08.02 16:21 MIGnews.com

КНДР показала на военном параде ракету нового типа

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Серверная Корея в ходе военного парада в Пхеньяне продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) нового типа "Хвасон-15". Парад транслируется Центральным телевидением КНДР.На мероприятии, которое традиционно проходит на центральной площади имени Ким Ир Сена присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он принял рапорт от командующего парадом, а затем произнес речь, отметив, что северокорейская армия служит щитом для защиты государства от враждебной политики США.Как сообщают японские и южнокорейские СМИ, в параде участвовали не менее 13 тыс. военнослужащих и множественное число военной техники – танков, обычной и ракетной артиллерии, бронетранспортеров, а также не менее четырех пусковых установок с "Хвасон-15". Кроме того, вдоль площади Ким Ир Сена прошли несколько восьмиосных тягачей с предыдущей модификацией МБР "Хвасон-14", однако вопреки ожиданиям экспертов, на демонстрации военной мощи КНДР не была продемонстрирована новая баллистическая ракета для подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда-3").Последний раз Пхеньян проводил парады в апреле 2017 года. На этот раз его масштабы были скромнее, а продолжался он около полутора часов, что почти в два раза меньше, чем предыдущий.Хвасон-15 – баллистическая ракета способная нести ядерную боеголовку. Ее дальность составляет около 13 тыс. км. По итогам успешного испытания ракеты, северокорейское правительство объявило, что данная ракета может поразить всю территорию Соединенных Штатов Америки.