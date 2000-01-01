БАГАЦ не поверил в безумие убийцы Абу Хдейра

Верховный суд Израиля подтвердил обвинительные приговоры, вынесенные ранее трем убийцам арабского подростка Мухаммада Абу Хдейра, отклонив их апелляции.
Несмотря на то, что во время происшествия в июле 2014 года похититель 16-летнего юноши Йосеф Хаим Бен-Давид принимал психиатрические препараты и проходил соответствующее лечение, БАГАЦ отверг доводы защиты о том, что он испытывал помутнение рассудка, и подтвердил вынесенную ранее меру наказания: пожизненное заключение и еще 20 лет тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить 150 000 шекелей семье Абу Хдейр и еще 20 000 шекелей в семье Залум, чьего сына Бен-Давид пытался похитить накануне.
В объявленном 8 февраля вердикте судей Ицхаака Амита, Ури Шохама и Джорджа Карры убийца назван "живым духом" преступления, а само преступление – проявлением расизма, невежества и ненависти, а также "спланированной террористической атакой, которая разожгла огонь на территориях в целом и в Восточном Иерусалиме в частности".
Были опровергнуты и аргументы адвокатов двух других обвиняемых. Защита пыталась доказать, что сжигая Абу Хдейра заживо, они не собирались его убивать (якобы они думали, что к тому времени подросток уже был мертв).
"Жестокость их поступка в дополнение к расистскому, идеологическому мотиву, который ими двигал, приводит к выводу об отсутствии оснований вмешиваться в вынесенный им приговор", - говорится в решении БАГАЦа.
Напомним, что после случившегося Мухаммаду Абу Хдейр был признан жертвой терроризма, а его семья получила льготы и компенсацию наравне с жертвами терактов еврейского происхождения.