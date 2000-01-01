08.02 14:01 MIGnews.com

БАГАЦ не поверил в безумие убийцы Абу Хдейра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Верховный суд Израиля подтвердил обвинительные приговоры, вынесенные ранее трем убийцам арабского подростка Мухаммада Абу Хдейра, отклонив их апелляции.Несмотря на то, что во время происшествия в июле 2014 года похититель 16-летнего юноши Йосеф Хаим Бен-Давид принимал психиатрические препараты и проходил соответствующее лечение, БАГАЦ отверг доводы защиты о том, что он испытывал помутнение рассудка, и подтвердил вынесенную ранее меру наказания: пожизненное заключение и еще 20 лет тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить 150 000 шекелей семье Абу Хдейр и еще 20 000 шекелей в семье Залум, чьего сына Бен-Давид пытался похитить накануне.В объявленном 8 февраля вердикте судей Ицхаака Амита, Ури Шохама и Джорджа Карры убийца назван "живым духом" преступления, а само преступление – проявлением расизма, невежества и ненависти, а также "спланированной террористической атакой, которая разожгла огонь на территориях в целом и в Восточном Иерусалиме в частности".Были опровергнуты и аргументы адвокатов двух других обвиняемых. Защита пыталась доказать, что сжигая Абу Хдейра заживо, они не собирались его убивать (якобы они думали, что к тому времени подросток уже был мертв)."Жестокость их поступка в дополнение к расистскому, идеологическому мотиву, который ими двигал, приводит к выводу об отсутствии оснований вмешиваться в вынесенный им приговор", - говорится в решении БАГАЦа.Напомним, что после случившегося Мухаммаду Абу Хдейр был признан жертвой терроризма, а его семья получила льготы и компенсацию наравне с жертвами терактов еврейского происхождения.