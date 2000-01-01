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КНДР накануне Олимпиады провела военный парад | Фото:08.02 15:14   MIGnews.com

КНДР накануне Олимпиады провела военный парад

В КНДР за день до официального начала Олимпийских игр в южнокорейском Пхеньяне состоялся военный парад.

Об этом в четверг, 8 февраля сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой источники в правительстве Южной Кореи.

По словам северокорейских властей, парад проводится в честь 70-й годовщины основания вооруженных сил страны.

"В мероприятии приняли участие более 50 тыс человек, в том числе около 13 тыс. военных", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, в ходе парада была продемонстрирована новая северокорейская ракета-носитель.

О том, что парад состоялся, пока сообщило лишь правительство Южной Кореи. Официальные северокорейские органы не вели никакой трансляции; иностранных журналистов, в отличие от прежних лет, на мероприятие также не приглашали.

Ранее на протяжении 40 лет парад в Пхеньяне проводился 25 апреля - в годовщину дня, когда основатель государства Кир Ир Сен организовал свой первый партизанский отряд в 1932 году.

8 февраля в стране уже давно отмечалась годовщина основания регулярной армии КНДР в 1948 году, но до сих пор этот день считался не столь значительным праздником.

Напомним, что 9 февраля в Южной Корее начнутся зимние Олимпийские игры. Северная Корея отправила на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею 22 спортсмена, а также делегацию из более чем 400 музыкантов, артистов и болельщиков.
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