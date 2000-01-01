08.02 23:37 MIGnews.com
В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек
Сегодня утром в китайском городе Фошань (провинция Гуандун) в результате провала грунта на автомагистрали погибли 8 человек.
Об этом в четверг, 8 февраля сообщает агентство Xinhua со ссылкой на чиновников.
По данным издания, еще девять человек были госпитализированы с травмами разной тяжести, еще три человека пропали без вести.
Издание уточняет, что еще три человека пропали без вести.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Ведется расследование причин аварии. Ведется поисково-спасательная операция.
Как сообщает агентство ECNS со ссылкой на местные СМИ, глубина провала составила от шести до семи метров. В результате обрушения была отрезана вторая линия городского метро.
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