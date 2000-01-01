08.02 23:37 MIGnews.com

В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек

8 people are confirmed dead after a major road in S China's Foshan collapsed on Wednesday night pic.twitter.com/RoFOLqSuvX — People's Daily,China (@PDChina) 8 февраля 2018 г.

#UPDATE: 3 people remain missing after the accident which happened at a metro construction site in Foshan. 9 have been hospitalized and are out of danger. pic.twitter.com/EWBtBn6XD7 — People's Daily,China (@PDChina) 8 февраля 2018 г.

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Сегодня утром в китайском городе Фошань (провинция Гуандун) в результате провала грунта на автомагистрали погибли 8 человек.Об этом в четверг, 8 февраля сообщает агентство Xinhua со ссылкой на чиновников.По данным издания, еще девять человек были госпитализированы с травмами разной тяжести, еще три человека пропали без вести.Издание уточняет, что еще три человека пропали без вести.В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Ведется расследование причин аварии. Ведется поисково-спасательная операция.Как сообщает агентство ECNS со ссылкой на местные СМИ, глубина провала составила от шести до семи метров. В результате обрушения была отрезана вторая линия городского метро.