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В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек | Фото:08.02 23:37   MIGnews.com

В Китае при обрушении дороги погибли восемь человек

Сегодня утром в китайском городе Фошань (провинция Гуандун) в результате провала грунта на автомагистрали погибли 8 человек.

Об этом в четверг, 8 февраля сообщает агентство Xinhua со ссылкой на чиновников.



По данным издания, еще девять человек были госпитализированы с травмами разной тяжести, еще три человека пропали без вести.

Издание уточняет, что еще три человека пропали без вести.



В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. Ведется расследование причин аварии. Ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщает агентство ECNS со ссылкой на местные СМИ, глубина провала составила от шести до семи метров. В результате обрушения была отрезана вторая линия городского метро.

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