08.02 09:40 MIGnews.com

Служащая утверждает, что забеременела от мэра Ашкелона

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Две женщины заявили, что стали жертвами сексуальных атак мэра Ашкелона Итамара Шимони.Одна женщина, “Мири”, дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.Женщина утверждает, что работала “под руководством Шимони”. После принятия на работу Шимони сообщил ей, что она “в хороших руках”, и что он ей устроит жизнь.Женщина утверждает, что Шимони обещал ей, что если она не будет сопротивляться, ей поднимут зарплату. За полтора года у нее было около десятка встреч с Шимони. В результате “Мири” забеременела. Зарплату Шимони ей не повысил.Шимони утверждает, что знаком с женщиной, но к ней “не прикасался”.Еще одна женщина обратилась к адвокату “Мири” и рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны мэра.