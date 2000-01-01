08.02 08:42 MIGnews.com

В Донецке убит командир ополчения Гиви

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Оперативное командование ДНР сообщает о гибели командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых, позывной — Гиви. Он был убит в Донецке, передает телеканал "Россия 24".Михаил Толстых погиб в результате теракта. По одной из версий, против него был применен огнемет "Шмель", по другой версии сработала мина. На месте теракта работает следственная группа."Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса", — заявил представитель Минобороны Донецкой народной республики.Теракт, в результате которого погиб полковник армии ДНР Михаил Толстых, произошел 8 февраля в 6 часов 12 минут по московскому времени.С мая 2014 года Толстых принимал участие в боях за Славянск. Он стал известен после боев за Иловайск.Прозвище Гиви Михаил Толстых взял еще во время службы в украинской армии, в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. С 1998 по 2000 год Гиви служил в учебном центре "Десна" вооруженных сил Украины. Военная специальность Михаила Толстых — командир танка.Гиви до 2014 года работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе.В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.В октябре 2016 года в лифте жилого дома был взорван донецкий ополченец Арсений Павлов с позывным Моторола. Его убийство в ДНР расценили как объявление войны, возложив ответственность за его устранение лично на президента Украины Петра Порошенко.