08.02 08:02 MIGnews.com

Мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мэр Ашкелона Итамар Шимони, арестованный по обвинению в сексуальных домогательствах и позднее обвиненный в получении взяток, был признан виновным во взяточничестве.Шимони признан виновным получении взяток, нарушении доверия и уклонении от уплаты налогов.По делу также проходят брат мэра Офер Шимони, подрядчик Моше Понте, подрядчик Йосеф Давиди и адвокат Шарон Миллер.Шимони якобы получил 466 тысяч шекелей от Давиди и другого бизнесмена по маркетинговому соглашению, в котором использовались фиктивные счета-фактуры. Мэр также якобы получили около 575 тысяч шекелей от различных источников для финансирования “компенсационного соглашения” с женщиной, обвинившей его в сексуальных атаках.Адвокат обвиняемого, Саси Гец, заявил, что его клиент невиновен, и с помощью обвинений “политические оппоненты” пытаются свергнуть мэра.