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Мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве | Фото: Thinkstock08.02 08:02   MIGnews.com

Мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве

Мэр Ашкелона Итамар Шимони, арестованный по обвинению в сексуальных домогательствах и позднее обвиненный в получении взяток, был признан виновным во взяточничестве.

Шимони признан виновным получении взяток, нарушении доверия и уклонении от уплаты налогов.

По делу также проходят брат мэра Офер Шимони, подрядчик Моше Понте, подрядчик Йосеф Давиди и адвокат Шарон Миллер.

Шимони якобы получил 466 тысяч шекелей от Давиди и другого бизнесмена по маркетинговому соглашению, в котором использовались фиктивные счета-фактуры. Мэр также якобы получили около 575 тысяч шекелей от различных источников для финансирования “компенсационного соглашения” с женщиной, обвинившей его в сексуальных атаках.

Адвокат обвиняемого, Саси Гец, заявил, что его клиент невиновен, и с помощью обвинений “политические оппоненты” пытаются свергнуть мэра.
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