Мэр Ашкелона признан виновным во взяточничестве

Мэр Ашкелона Итамар Шимони, арестованный по обвинению в сексуальных домогательствах и позднее обвиненный в получении взяток, был признан виновным во взяточничестве.
Шимони признан виновным получении взяток, нарушении доверия и уклонении от уплаты налогов.
По делу также проходят брат мэра Офер Шимони, подрядчик Моше Понте, подрядчик Йосеф Давиди и адвокат Шарон Миллер.
Шимони якобы получил 466 тысяч шекелей от Давиди и другого бизнесмена по маркетинговому соглашению, в котором использовались фиктивные счета-фактуры. Мэр также якобы получили около 575 тысяч шекелей от различных источников для финансирования “компенсационного соглашения” с женщиной, обвинившей его в сексуальных атаках.
Адвокат обвиняемого, Саси Гец, заявил, что его клиент невиновен, и с помощью обвинений “политические оппоненты” пытаются свергнуть мэра.