Израиль: офицер арестован за получение взяток от палестинцев
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что офицер военной полиции арестован за получение взяток от палестинцев на блок-посту Тайба.
Взятки давались за пропуск палестинцев без соответствующих разрешений на израильскую территорию. Арестованный является командиром четырех солдат, которых задержали по такому же обвинению в конце января.
Расследование о взятках на блок-посту Тайба началось три месяца назад. Также арестованы израильский араб и два палестинца.
Пять военных полицейских подозреваются в том, что получили тысячи шекелей взяток от полицейских.
В настоящее время армия и департамент по делам полиции министерства юстиции проводят совместное расследование дела.