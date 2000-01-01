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Израиль: офицер арестован за получение взяток от палестинцев 08.02 07:44   MIGnews.com

Израиль: офицер арестован за получение взяток от палестинцев

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что офицер военной полиции арестован за получение взяток от палестинцев на блок-посту Тайба.

Взятки давались за пропуск палестинцев без соответствующих разрешений на израильскую территорию. Арестованный является командиром четырех солдат, которых задержали по такому же обвинению в конце января.

Расследование о взятках на блок-посту Тайба началось три месяца назад. Также арестованы израильский араб и два палестинца.

Пять военных полицейских подозреваются в том, что получили тысячи шекелей взяток от полицейских.

В настоящее время армия и департамент по делам полиции министерства юстиции проводят совместное расследование дела.
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