08.02 07:44 MIGnews.com

Израиль: офицер арестован за получение взяток от палестинцев

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Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что офицер военной полиции арестован за получение взяток от палестинцев на блок-посту Тайба.Взятки давались за пропуск палестинцев без соответствующих разрешений на израильскую территорию. Арестованный является командиром четырех солдат, которых задержали по такому же обвинению в конце января.Расследование о взятках на блок-посту Тайба началось три месяца назад. Также арестованы израильский араб и два палестинца.Пять военных полицейских подозреваются в том, что получили тысячи шекелей взяток от полицейских.В настоящее время армия и департамент по делам полиции министерства юстиции проводят совместное расследование дела.