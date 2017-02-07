Массовые беспорядки в Израиле, арестованы 48 ортодоксов

В Иерусалиме сотни демонстрантов перекрыли улицу Бар Илан, что привело к возникновению большой пробки Полиция арестовала 15 человек, блокировавших дорогу. Также харедим пытались перекрыть улицу Шватей Исраэль.
В Бейт-Шемеш полиция арестовала пять демонстрантов за блокирование дорог и нарушение общественного порядка.
Была сделана попытка перекрыть шоссе №4 в районе перекрестка Ницан, что привело к возникновению большой пробки. Полицейские подкрепления очистили дорогу.
В Бней-Браке на пересечении улиц Жабоотински и Рабби Акива были арестованы 15 демонстрантов. Также был перекрыт перекресток Шилат на шоссе №443.
Полиция распространила следующее заявление: ”Мы будем действовать жестко в случаях попыток нарушения общественного порядка и создания опасности для водителей на дорогах. Протесты - демократическое право, и полиция их разрешает, но нарушение общественного порядка является уголовным преступлением”.