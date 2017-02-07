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Массовые беспорядки в Израиле, арестованы 48 ортодоксов 08.02 07:10   MIGnews.com

Массовые беспорядки в Израиле, арестованы 48 ортодоксов

Вечером 7 февраля по Израилю прокатилась волна массовых беспорядков, вызванных протестами харедим против ареста уклониста от военной службы.

Демонстрации были организованы в Иерусалиме, Бейт-Шемеш и Бней-Браке. в ходе беспорядков ранены три офицера полиции. 48 харедим были арестованы, 13 до сих пор остаются под стражей.




В Иерусалиме сотни демонстрантов перекрыли улицу Бар Илан, что привело к возникновению большой пробки Полиция арестовала 15 человек, блокировавших дорогу. Также харедим пытались перекрыть улицу Шватей Исраэль.

В Бейт-Шемеш полиция арестовала пять демонстрантов за блокирование дорог и нарушение общественного порядка.

Была сделана попытка перекрыть шоссе №4 в районе перекрестка Ницан, что привело к возникновению большой пробки. Полицейские подкрепления очистили дорогу.

В Бней-Браке на пересечении улиц Жабоотински и Рабби Акива были арестованы 15 демонстрантов. Также был перекрыт перекресток Шилат на шоссе №443.

Полиция распространила следующее заявление: ”Мы будем действовать жестко в случаях попыток нарушения общественного порядка и создания опасности для водителей на дорогах. Протесты - демократическое право, и полиция их разрешает, но нарушение общественного порядка является уголовным преступлением”.
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