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Массовые беспорядки в Израиле, арестованы 48 ортодоксов

50 חרדים נעצרו בהפגנות ברחבי הארץ במחאה על מעצר של עריק @TzurMaor @Yossi_eli pic.twitter.com/JdCQgR1Ptg — חדשות 10 (@news10) February 7, 2017

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Вечером 7 февраля по Израилю прокатилась волна массовых беспорядков, вызванных протестами харедим против ареста уклониста от военной службы.Демонстрации были организованы в Иерусалиме, Бейт-Шемеш и Бней-Браке. в ходе беспорядков ранены три офицера полиции. 48 харедим были арестованы, 13 до сих пор остаются под стражей.В Иерусалиме сотни демонстрантов перекрыли улицу Бар Илан, что привело к возникновению большой пробки Полиция арестовала 15 человек, блокировавших дорогу. Также харедим пытались перекрыть улицу Шватей Исраэль.В Бейт-Шемеш полиция арестовала пять демонстрантов за блокирование дорог и нарушение общественного порядка.Была сделана попытка перекрыть шоссе №4 в районе перекрестка Ницан, что привело к возникновению большой пробки. Полицейские подкрепления очистили дорогу.В Бней-Браке на пересечении улиц Жабоотински и Рабби Акива были арестованы 15 демонстрантов. Также был перекрыт перекресток Шилат на шоссе №443.Полиция распространила следующее заявление: ”Мы будем действовать жестко в случаях попыток нарушения общественного порядка и создания опасности для водителей на дорогах. Протесты - демократическое право, и полиция их разрешает, но нарушение общественного порядка является уголовным преступлением”.