08.02 20:25 MIGnews.com

В Бельгии задержали предполагаемых джихадистов

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Бельгийская полиция арестовала 11 человек в ходе антитеррористических рейдов. Аресты произвели по делу о возвращении иностранных бойцов из Сирии. Об этом сообщили прокуроры в среду, 8 февраля.Правоохранительные органы провели рейды в девяти домах в различных районах Брюсселя, включая коммуну Моленбек-Сен-Жан. Моленбек стал укрытием для нескольких террористов, участвующих в нападениях в Париже и Брюсселе."Расследование было начато в свете возможного возвращения боевиков из Сирии. В общем, было задержано 11 человек, которых доставили на допрос", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры Бельгии.