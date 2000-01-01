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В Бельгии задержали предполагаемых джихадистов | Фото: Thinkstock08.02 20:25   MIGnews.com

В Бельгии задержали предполагаемых джихадистов

Бельгийская полиция арестовала 11 человек в ходе антитеррористических рейдов. Аресты произвели по делу о возвращении иностранных бойцов из Сирии. Об этом сообщили прокуроры в среду, 8 февраля.

Правоохранительные органы провели рейды в девяти домах в различных районах Брюсселя, включая коммуну Моленбек-Сен-Жан. Моленбек стал укрытием для нескольких террористов, участвующих в нападениях в Париже и Брюсселе.

"Расследование было начато в свете возможного возвращения боевиков из Сирии. В общем, было задержано 11 человек, которых доставили на допрос", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры Бельгии.
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