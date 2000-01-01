08.02 17:55 MIGnews.com

Афганистан: убито 6 сотрудников Красного Креста

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Шестеро сотрудников Международного комитета Красного Креста были застрелены в Афганистане. Это были местные жители, которые доставляли гуманитарную помощь в пострадавшие от сильных снегопадов отдаленные районы.Предполагается, что они могли стать жертвами сторонников террористической организации ISIS.Инцидент произошел в северной провинции Джаузджан. Об этом сообщили власти Афганистана.Представитель Красного Креста Томас Гласс также сообщил, что еще двое сотрудников пропали без вести.Напомним, что в результате схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана погибли больше 100 человек.