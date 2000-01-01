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13-летняя россиянка стала проституткой во благо семьи | Фото: Thinkstock08.02 22:26   MIGnews.com

13-летняя россиянка стала проституткой во благо семьи

Испанская полиция в Альмерии (Андалусия) выяснила шокирующие обстоятельства жизни российской семьи.

Как оказалось 13-летняя девочка занималась проституцией для того чтобы обеспечить свою семью. В полицию обратились соседи странной семейки.

Полиция в ходе расследования выяснила, что несовершеннолетняя за 15 евро, алкоголь, табак или еду предоставляла интимные услуги мужчинам. Причем, делала она это с согласия и даже одобрения ее матери, поскольку являлась кормилицей для нее и своего маленького брата.

Представитель испанской полиции рассказала РИА Новости, что дети были абсолютно брошены. Они не учились в школе, и все время были на улице.

В полиции говорят, что подобных ситуаций, когда с позволения матери, да еще такая маленькая девочка, занимается проституцией, в Альмерии не было никогда.
Отмечается, что девочка и ее мать имеют российское гражданство, хотя уже давно живут в Испании.

Отец девочки, который также был гражданином России, умер. Кроме того, у девочки есть младший брат, которого ее мать родила от испанца. Где находится отец младшего ребенка, полиция еще выясняет.

Представитель правоохранительных органов рассказала также, что один из клиентов 13-летней девочки – ее 59-летний сосед, с которым она встречалась, был задержан. До суда мужчина будет под арестом.Известно, что он ранее уже привлекался к ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Задержана и мать девочки, но ее затем освободили условно до суда. Женщина обвиняется в уклонении от исполнения семейных обязанностей.

Дети в настоящее время находятся под защитой властей. Они живут и учатся в местном колледже для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Кроме того, задержан владелец кафе, в котором девочка подрабатывала за 5 евро в день – там она помогала убираться. Этого мужчину обвинили в нарушении трудового законодательства и отпустили условно до решения суда.
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