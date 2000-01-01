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YouTube 09.02 04:34   MIGnews.com

Видео: северное сияние из окна пассажирского самолета

Пассажир самолета, летевшего над Канадой, снял на видео потрясающую геомагнитную бурю.

"Лучшего развлечения в полете я еще никогда не получал", - пошутил мужчина.

На ролике видно, как свет изменяет свои цвета и движется. Видео уже набрало более полумиллиона просмотров и сотни комментариев. Юзеры спорят, что же это за природное явление, но большинство из них склоняются к мысли, что это было северное сияние.



Полярное сияние образуется, когда заряженные частицы от Солнца врезаются в верхние слои атмосферы Земли, возбуждая нейтральные частицы и заставляя их светиться. Это происходит в высоких широтах планеты, таких как Арктика и Антарктика. Разные цвета северного сияния представляют собой различные молекулы, которые светятся. По данным NASA, молекулы кислорода испускают зеленое свечение, в то время как азот может излучать синий свет, пишет ТСН.
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