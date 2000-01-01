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Мэр Анкары возложил вину за недавнее землетрясение на Гюлена | Фото: Thinkstock08.02 13:15   MIGnews.com

Мэр Анкары возложил вину за недавнее землетрясение на Гюлена

Недавнее землетрясение у побережья Турции — дело рук оппозиционного турецкого исламского богослова Фетхуллаха Гюлена. Он устроил его с помощью западных держав, чтобы нанести ущерб турецкой экономике, заявил мэр Анкары Мелих Гёкчек, сообщает Cyprus Mail.

Необходимо провести расследование с участием сейсморазведочного судна, которое находилось близ портового города Чанаккале, когда произошло небольшое землетрясение, добавил мэр.

"Я все еще беспокоюсь по поводу вероятности организации искусственного землетрясения», — написал Гёкчек на странице в Twitter. По его словам, «их (Гюлена и его сторонников) план провалился, поскольку их стратегию вовремя раскрыли для общественности". "Но теперь они пытаются устроить экономический кризис с помощью крупного землетрясения", — уверен мэр Анкары.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у западного побережья Турции. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

После неудачного военного путча в Турции в ночь на 16 июля 2016 года турецкие власти обвинили Гюлена в организации мятежа. Сам проповедник живет в США, на родину возвращаться не собирается и все обвинения категорически отвергает.
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