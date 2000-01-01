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Минздрав: жителям севера Израиля необходимо кипятить воду | Фото: Thinkstock08.02 12:33   MIGnews.com

Минздрав: жителям севера Израиля необходимо кипятить воду

Министерство здравоохранения Израиля распространило предупреждение о необходимости кипятить воду в ряде населенных пунктов на севере страны.

Воду необходимо кипятить не только для питья, но и например, при чистке зубов или приготовлении лекарств.

Предупреждение издано после получения анализов проверки питьевой воды, и сохраняет свою силу вплоть до особого распоряжения минздрава.

Предупреждение о необходимости кипячения воды распространяется , среди прочих, на следующие населенные пункты : Шибли, Умм аль Инам, Кфар Тавор, Кфар Кама, Сарона, промзона Кадури, ряд населенных пунктов нижней Галилеи, монастырь Терра Санта, Сдамот Двора, Дебория, кибуц Газит и в западных кварталах Явниэль.
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