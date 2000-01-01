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Убийца в Мигдаль: Я - котик 08.02 11:35   MIGnews.com

Убийца в Мигдаль: Я - котик

Утром 8 февраля убийца Дор Карсанти и троих детей Надав Села был доставлен в окружной суд Нацерета.

Собравшимся представителям прессы Села сообщил: “Я - котик. Я хочу ходить на четырех лапах и мяукать”. Села добавил: “ Я согрешил”.

Адвокат обвиняемого, Эрез Москович заявил, что его клиент отказывается вступать с ним в контакт.

Как представляется, обвиняемый и защита рассчитывают на то, что Селу признают душевнобольным и непригодным для суда.
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