08.02 11:35 MIGnews.com

Убийца в Мигдаль: Я - котик

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Утром 8 февраля убийца Дор Карсанти и троих детей Надав Села был доставлен в окружной суд Нацерета.Собравшимся представителям прессы Села сообщил: “Я - котик. Я хочу ходить на четырех лапах и мяукать”. Села добавил: “ Я согрешил”.Адвокат обвиняемого, Эрез Москович заявил, что его клиент отказывается вступать с ним в контакт.Как представляется, обвиняемый и защита рассчитывают на то, что Селу признают душевнобольным и непригодным для суда.