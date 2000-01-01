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Гиви взорвали в собственном кабинете 08.02 23:36   MIGnews.com

Гиви взорвали в собственном кабинете

В Донбассе расследуют убийство одного из лидеров ополчения — командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного по позывному Гиви. Его взорвали ранним утром, когда он находился в собственном кабинете — в штабе батальона в пригороде Донецка.

В прокуратуре ДНР расценивают случившееся как теракт. Говорят, что уже вышли на след исполнителей, и считают, что покушение организовал Киев — в связи с активным участием Толстых в обороне Донецка.

В последние дни вместе со своим батальоном он действовал на Авдеевском направлении.

По мнению следователей, новый теракт и убийство командира Моторолы осенью прошлого года могут быть звеньями одной цепи.

Два года назад в эфир вышел специальный репортаж Александра Сладкова о формировании армии ДНР "Рожденная в боях". Героями репортажа стали легендарные комбаты — Моторола и Гиви, которых уже нет в живых.
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