Ирак: по американцам выпущены 22 иранские ракеты

Иран выпустил по военным базам Соединенных Штатов Америки в Ираке 22 баллистические ракеты, две из которых не взорвались.
С соответствующим заявлением выступили иракские военные, сообщает CNN.
17 ракет, две из которых как раз и не сдетонировали, поразили авиабазу Аль-Асад в провинции Анбар. Еще пять ракет попали в базу в провинции Эрбиль на севере Ирака. Удары произошли примерно между 1:45 и 2:15 ночи по местному времени.
По предварительных данных никто из военнослужащих иракской армии не пострадал.