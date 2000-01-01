08.01 09:34 MIGnews.com

Ирак: по американцам выпущены 22 иранские ракеты

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Иран выпустил по военным базам Соединенных Штатов Америки в Ираке 22 баллистические ракеты, две из которых не взорвались.С соответствующим заявлением выступили иракские военные, сообщает CNN.17 ракет, две из которых как раз и не сдетонировали, поразили авиабазу Аль-Асад в провинции Анбар. Еще пять ракет попали в базу в провинции Эрбиль на севере Ирака. Удары произошли примерно между 1:45 и 2:15 ночи по местному времени.По предварительных данных никто из военнослужащих иракской армии не пострадал.