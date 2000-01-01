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Иранцы назвали свою версию крушения украинского Boeing | Фото:08.01 09:15   MIGnews.com

Иранцы назвали свою версию крушения украинского Boeing

Авиалайнер Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" рухнул через несколько минут после взлета якобы из-за возгорания одного из двигателей.

Такую версию озвучил официальный представитель тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

"Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности разбился неподалеку от аэропорта к югу от города", – рассказал он.

В то же время СМИ называют три предварительные версии крушения: техническая неисправность, случайное попадание ракеты и столкновение с американским беспилотником.


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