08.01 09:15 MIGnews.com

Иранцы назвали свою версию крушения украинского Boeing

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Авиалайнер Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" рухнул через несколько минут после взлета якобы из-за возгорания одного из двигателей.Такую версию озвучил официальный представитель тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни."Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности разбился неподалеку от аэропорта к югу от города", – рассказал он.В то же время СМИ называют три предварительные версии крушения: техническая неисправность, случайное попадание ракеты и столкновение с американским беспилотником.