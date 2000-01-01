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Тегеран о крушении украинского Boeing: мы не виноваты | Фото:08.01 08:28   MIGnews.com

Тегеран о крушении украинского Boeing: мы не виноваты

Иран якобы не причастен к катастрофе украинского пассажирского авиалайнера Boeing "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение через несколько минут после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Об этом сообщает иранский телеканал "Аль-Аалам" со ссылкой на заявление осведомленного источника в иранском руководстве.

"Катастрофа произошла через пять часов после запуска ракет в сторону американских военных объектов в Ираке", - заявил источник.


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