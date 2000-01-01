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Nakonu.com
08.01 08:23 MIGnews.com
Появилось видео с места крушения украинского самолета
Появилось видео, которое было снято на месте крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, произошедшего в Иране.
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