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Появилось видео с места крушения украинского самолета 08.01 08:23   MIGnews.com

Появилось видео с места крушения украинского самолета

Появилось видео, которое было снято на месте крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, произошедшего в Иране.



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