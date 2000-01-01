08.01 08:13 MIGnews.com

Иранское ТВ: в ходе ударов по базам США убиты 80 человек

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Иранское телевидение сообщает о том, что по американским базам на территории Ирака были выпущены 35 баллистических ракет.Иранское телевидение утверждает, что в результате ракетных ударов на базах убиты 80 "американских террористов". Также сообщается о том. что повреждены американские вертолеты и военное оборудование.В то же время., и американская, и иракская сторона сообщают о том, что потерь нет.Американцы, после похорон Касема Сулеймани привели в состояние повышенной боевой готовности на Ближнем Востоке. Также в состояние боеготовности были приведены армии Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств залива.