08.01 07:28 MIGnews.com

Al Hadath: Украинский Боинг был сбит иранскими ПВО

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Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейнив Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.Многочисленные комментаторы указывают на то, что вероятность “случайного совпадения” того, что самолет рухнул в момент масштабной иранской атаки против американских целей и ожидаемого американского возмездия мала.Также вызывает подозрения паттерн полета самолета. Он летел по обычной траектории и внезапно рухнул через шесть минут после взлета.