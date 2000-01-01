Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Al Hadath: Украинский Боинг был сбит иранскими ПВО 08.01 07:28   MIGnews.com

Al Hadath: Украинский Боинг был сбит иранскими ПВО

Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейнив  Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.

Многочисленные комментаторы указывают на то, что вероятность “случайного совпадения” того, что самолет рухнул в момент масштабной иранской атаки против американских целей и ожидаемого американского возмездия мала.

Также вызывает подозрения паттерн полета самолета. Он летел по обычной траектории и внезапно рухнул через шесть минут после взлета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:28
Тегеран о крушении украинского Boeing: мы не виноваты
08:23
Появилось видео с места крушения украинского самолета  
08:13
Иранское ТВ: в ходе ударов по базам США убиты 80 человек
08:12
"Хизбалла" тоже угрожает Израилю войной
07:36
Иран угрожает атаковать Хайфу и Дубай
07:30
Тегерану не нужно ядерное оружие, - постпред Ирана
07:16
Американцы были заранее предупреждены, потерь нет
07:11
Крушение украинского самолета в Иране: никто не выжил
07:11
FAA запретило полеты над Персидским заливом
07:08
Иран угрожает нанести удары по американской территории
07:03
Землетрясение неподалеку от атомного реактора в Иране
06:52
Иранские спасатели прибыли на место крушения Боинга
06:38
Появилось видео крушения украинского Boeing под Тегераном  
06:38
Иран нанес удары по американским базам в Ираке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus