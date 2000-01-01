Al Hadath: Украинский Боинг был сбит иранскими ПВО
Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейнив Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.
Многочисленные комментаторы указывают на то, что вероятность “случайного совпадения” того, что самолет рухнул в момент масштабной иранской атаки против американских целей и ожидаемого американского возмездия мала.
Также вызывает подозрения паттерн полета самолета. Он летел по обычной траектории и внезапно рухнул через шесть минут после взлета.