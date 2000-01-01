08.01 06:38 MIGnews.com

Иран нанес удары по американским базам в Ираке

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Иран нанес удары по американским базам в ИракеИран выпустил более десятка баллистических ракет по базам США на территории Ирака.Атака стала ответом на ликвидацию командующего Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.Пентагон заявил, что “нет сомнений” в источнике огня. Иранское правительство очень быстро выпустило заявление, в котором взяло на себя ответственность за обстрел.В заявлении Пентагона говорится: Совершенно ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, на которых находится американский и союзный персонал”.Официальный американский представитель заявил, что нет информации о потерях с американской стороны. В то же время, сообщается о потерях среди иракского персонала.По данным в иракской прессе, 13 баллистических ракет были выпущены по базе аль-Асад в провинции Анбар.Вторая атакованная база находится в Эрбиле.Американские официальные лица заняты оценкой ущерба.