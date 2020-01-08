08.01 06:30 MIGnews.com

Украинский Боинг рухнул в аэропорту Имам Хомейни

✈️ — UPDATE: First footage of moment the Boeing 737 Ukrainian Airlines plane crashes with 180 passengers in the Iranian capital, Tehran — No word on casualties or confirmed reason for the crash.



Plane crashed moments after takeoff



pic.twitter.com/VTnEXmesTK — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) January 8, 2020

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Иранские СМИ сообщают о том, что немедленно после вылета из столицы Ирана близ аэропорта Имам Хомейни рухнул Боинг-737 украинской авиакомпании, направлявшийся в Киев.На борту находились 180 человек.Пирхоссейн Куливанд, глава спасательной службы Ирана заявил: Самолет горит и мы направили туда наши команды, с тем, чтобы спасти нескольких пассажиров”.По официальной иранской версии, причиной катастрофы стали “технические неполадки”.Первоначально в сети распространилась информация о том, что Боинг был “сбит” иранскими ПВО.