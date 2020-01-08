08.01 06:30 MIGnews.com
Украинский Боинг рухнул в аэропорту Имам Хомейни
Иранские СМИ сообщают о том, что немедленно после вылета из столицы Ирана близ аэропорта Имам Хомейни рухнул Боинг-737 украинской авиакомпании, направлявшийся в Киев.
На борту находились 180 человек.
Пирхоссейн Куливанд, глава спасательной службы Ирана заявил: Самолет горит и мы направили туда наши команды, с тем, чтобы спасти нескольких пассажиров”.
По официальной иранской версии, причиной катастрофы стали “технические неполадки”.
Первоначально в сети распространилась информация о том, что Боинг был “сбит” иранскими ПВО.
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