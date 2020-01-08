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Угроза наводнения: ливни приближаются к центру Израиля | Фото:08.01 20:54   MIGnews.com

Угроза наводнения: ливни приближаются к центру Израиля

Мощные ливни, обрушившиеся на северные районы Израиля, перемещаются в центр страны.

По данным 12 канала, шторм достигнет через несколько часов Хадеры и Гуш-Дана.

Так, по данным СМИ, в центральных районах ожидаются наводнения. В связи с этим жителей призвали не покидать свои дома без острой необходимости.

Специалисты пришли к выводу, что количество осадков, выпавших в Израиле за последние 2,5 недели, являются рекордными – свыше 100 миллиметров. За столь короткий срок подобные показатели "никогда ранее не регистрировались".

В настоящее время атмосферный фронт находится в Средиземном море и продвигается к прибрежной равнине. По данным синоптиков, через несколько часов непогода доберется до Хадеры, а оттуда – прямиком к Тель-Авиву и Гуш-Дану.




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