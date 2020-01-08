08.01 20:54 MIGnews.com

Угроза наводнения: ливни приближаются к центру Израиля

הסערה החורפית | הצפה בכניסה למושב יונתן ברמת הגולן @rubih67 (צילום: רוני קלרמן) pic.twitter.com/UXgEZYYax6 — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

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Мощные ливни, обрушившиеся на северные районы Израиля, перемещаются в центр страны.По данным 12 канала, шторм достигнет через несколько часов Хадеры и Гуш-Дана.Так, по данным СМИ, в центральных районах ожидаются наводнения. В связи с этим жителей призвали не покидать свои дома без острой необходимости.Специалисты пришли к выводу, что количество осадков, выпавших в Израиле за последние 2,5 недели, являются рекордными – свыше 100 миллиметров. За столь короткий срок подобные показатели "никогда ранее не регистрировались".В настоящее время атмосферный фронт находится в Средиземном море и продвигается к прибрежной равнине. По данным синоптиков, через несколько часов непогода доберется до Хадеры, а оттуда – прямиком к Тель-Авиву и Гуш-Дану.