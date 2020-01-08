ЦАХАЛ эвакуирует жителей Нагарии

Мэр Нагрии, Ронен Марли, выступил с призывом к жителям города: “Жители Нагарии, у нас - первый погибший. Я выражаю свои соболезнования семье. Я надеюсь, что никто больше не погибнет. В настоящий момент невозможно пересечь город с севера на юг и реку Гаатон - ни в коем случае. Это могут делать только спасательные команды. Полиция Израиля координирует спасательные работы. Многие силы находятся здесь с тем, чтобы помочь, главным образом, чтобы эвакуировать с севера на юг”.
Марли добавил: “Я прошу на всех языках которых только возможно - те, кому нечего делать на улице - не выходите из домов. Мы сейчас должны спасти детей в школе Усишкин и мы должны взять ситуацию под контроль. Родителям я говорю - берегите детей и сохраняйте спокойствие. Помощь придет, оставляйте дороги свободными”.
Вечером, 8 января, спасатели нашли тело погибшего в результате наводнения в Нагарии мужчины.
Им оказался 38-летний Моти Бен-Шаббат.
По словам очевидцев, он спас застрявших в машине женщину и девочку, однако сам не смог выплыть. Мужчину сбил с ног бурный поток воды.
Моти Бен-Шаббат стал уже седьмой по счету жертвой зимних наводнений в Израиле за месяц.
Вечером 8 января в большей части Ашдода отключили подачу электроэнергии. Причиной стала авария на электрической подстанции города - по всей видимости, из-за экстремальных погодных условий.
Также сообщается о том, что рухнули системы мобильной телефонной связи.
Сбои с подачей электричества продолжались около часа.
Три команды спасателей действовали для оказания помощи людям, застрявшим в лифтах. На помощь Ашдоду пришли спасатели из Бейт-Шемеш, Реховота и Ришон Ле Циона.
Специалисты пришли к выводу, что количество осадков, выпавших в Израиле за последние 2,5 недели, являются рекордными – свыше 100 миллиметров. За столь короткий срок подобные показатели "никогда ранее не регистрировались".
Новый зимний шторм обрушился утром 8 января на Израиль. По сообщению израильских СМИ, сильнейшие ливни привели к затоплению в нескольких районах Хайфы. В городе с утра выпало более 50 мм осадков.
Спасательные службы призывают граждан и водителей проявлять повышенную осторожность, не спускаться в подземные стоянки и избегать затопленных улиц и дорог.
Чек Пойнт блокирован из-за затопления. Люди блокированы водой в зданиях на бульваре Хагана, на улице Дерех Ацмаут и Хаим Вайцман.
В Нагарии затоплена улица Лохамей Ха Гетто. В Кирьят-Бялик улица Бар Йехуда блокирована для движения в обоих направлениях.
В израильских населенных пунктах на севере Голанских высот пошел снег.
По решению местных властей занятия в школах отменены, дети развезены по своим населенным пунктам, где с ними занимаются в рамках внешкольной активности.
Дороги на Голанах пока открыты, но могут быть закрыты в любой момент если власти сочтут езду по ним опасной.
Местные власти просят израильтян воздержаться от поездок на север Голанских высот.