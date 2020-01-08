08.01 20:10 MIGnews.com

ЦАХАЛ эвакуирует жителей Нагарии

הסערה הקטלנית: דיווח מהמשאית של צה"ל שמפנה כעת תושבים בנהריה | הצטרפו ל-#חדשותהערב https://t.co/pe3ImhyK88 — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

הסערה החורפית: כוחות צה"ל מסייעים בחילוץ אזרחים בצפון @ela1949 (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/1PiMR9RnPS — כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2020

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Телеканал КАН сообщает, что подразделения ЦАХАЛа оказывают помощь в эвакуации тех жителей Нагарии, которые оказались блокированными в результате наводнений.Мэр Нагрии, Ронен Марли, выступил с призывом к жителям города: “Жители Нагарии, у нас - первый погибший. Я выражаю свои соболезнования семье. Я надеюсь, что никто больше не погибнет. В настоящий момент невозможно пересечь город с севера на юг и реку Гаатон - ни в коем случае. Это могут делать только спасательные команды. Полиция Израиля координирует спасательные работы. Многие силы находятся здесь с тем, чтобы помочь, главным образом, чтобы эвакуировать с севера на юг”.Марли добавил: “Я прошу на всех языках которых только возможно - те, кому нечего делать на улице - не выходите из домов. Мы сейчас должны спасти детей в школе Усишкин и мы должны взять ситуацию под контроль. Родителям я говорю - берегите детей и сохраняйте спокойствие. Помощь придет, оставляйте дороги свободными”.Вечером, 8 января, спасатели нашли тело погибшего в результате наводнения в Нагарии мужчины.Им оказался 38-летний Моти Бен-Шаббат.По словам очевидцев, он спас застрявших в машине женщину и девочку, однако сам не смог выплыть. Мужчину сбил с ног бурный поток воды.Моти Бен-Шаббат стал уже седьмой по счету жертвой зимних наводнений в Израиле за месяц.Вечером 8 января в большей части Ашдода отключили подачу электроэнергии. Причиной стала авария на электрической подстанции города - по всей видимости, из-за экстремальных погодных условий.Также сообщается о том, что рухнули системы мобильной телефонной связи.Сбои с подачей электричества продолжались около часа.Три команды спасателей действовали для оказания помощи людям, застрявшим в лифтах. На помощь Ашдоду пришли спасатели из Бейт-Шемеш, Реховота и Ришон Ле Циона.Специалисты пришли к выводу, что количество осадков, выпавших в Израиле за последние 2,5 недели, являются рекордными – свыше 100 миллиметров. За столь короткий срок подобные показатели "никогда ранее не регистрировались".Новый зимний шторм обрушился утром 8 января на Израиль. По сообщению израильских СМИ, сильнейшие ливни привели к затоплению в нескольких районах Хайфы. В городе с утра выпало более 50 мм осадков.Спасательные службы призывают граждан и водителей проявлять повышенную осторожность, не спускаться в подземные стоянки и избегать затопленных улиц и дорог.Чек Пойнт блокирован из-за затопления. Люди блокированы водой в зданиях на бульваре Хагана, на улице Дерех Ацмаут и Хаим Вайцман.В Нагарии затоплена улица Лохамей Ха Гетто. В Кирьят-Бялик улица Бар Йехуда блокирована для движения в обоих направлениях.В израильских населенных пунктах на севере Голанских высот пошел снег.По решению местных властей занятия в школах отменены, дети развезены по своим населенным пунктам, где с ними занимаются в рамках внешкольной активности.Дороги на Голанах пока открыты, но могут быть закрыты в любой момент если власти сочтут езду по ним опасной.Местные власти просят израильтян воздержаться от поездок на север Голанских высот.