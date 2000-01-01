08.01 20:01 MIGnews.com

В Ашдоде отключили электричество

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Вечером 8 января в большей части Ашдода отключили подачу электроэнергии. Причиной стала авария на электрической подстанции города - по всей видимости, из-за экстремальных погодных условий.Также сообщается о том, что рухнули системы мобильной телефонной связи.Сбои с подачей электричества продолжались около часа.Три команды спасателей действовали для оказания помощи людям, застрявшим в лифтах. На помощь Ашдоду пришли спасатели из Бейт-Шемеш, Реховота и Ришон Ле Циона.