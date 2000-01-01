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Ашдод: тысячи жителей остались без света | Фото:08.01 19:30   MIGnews.com

Ашдод: тысячи жителей остались без света

Вечером, 8 января, в Ашдоде возникли перебои с подачей электроэнергии, в результате чего около 60 тысяч жителей остались без света.

Об этом сообщает издание "Аруц Шева".

Специалисты некоторое время работали над устранением неисправности, и уже к 19:00 заявили, что подача электроэнергии были восстановлена.

Перебои были вызваны неблагоприятными погодными условиями. Более того, во многих районах города возникли проблемы с сотовой связью.


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