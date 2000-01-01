Крушение украинского Boeing: Канада оплакала погибших
Канада выразила соболезнования в связи с трагической гибелью граждан в результате крушения украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.
Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице посольства в Facebook.
"В этот печальный день мы хотим поблагодарить всех, кто высказал нам сочувствие в связи с трагической гибелью канадцев, в результате падения самолета Boeing 752 сегодня утром. Мы вместе с Украиной и другими странами оплакиваем жертв и высказываем наши соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.