08.01 21:07 MIGnews.com

Крушение украинского Boeing: Канада оплакала погибших

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Канада выразила соболезнования в связи с трагической гибелью граждан в результате крушения украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице посольства в Facebook."В этот печальный день мы хотим поблагодарить всех, кто высказал нам сочувствие в связи с трагической гибелью канадцев, в результате падения самолета Boeing 752 сегодня утром. Мы вместе с Украиной и другими странами оплакиваем жертв и высказываем наши соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.