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`Они уходят в небо`. Фото погибших членов экипажа Boeing 08.01 22:00   MIGnews.com

"Они уходят в небо". Фото погибших членов экипажа Boeing

Утром 8 января под иранским Тегераном в авиакатастрофе самолета МАУ погиб весь экипаж рейса PS752.

На своей страничке в Facebook советник Министра МВД Евгений Терехов создал пост с фотографиями погибших.



"Экипаж не погибает, они уходят в небо... Светлая память", - написал под публикацией Терехов.

В числе погибших трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.

Также в катастрофе погибло шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.


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