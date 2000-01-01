"Они уходят в небо". Фото погибших членов экипажа Boeing

На своей страничке в Facebook советник Министра МВД Евгений Терехов создал пост с фотографиями погибших.
"Экипаж не погибает, они уходят в небо... Светлая память", - написал под публикацией Терехов.
В числе погибших трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич.
Также в катастрофе погибло шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.