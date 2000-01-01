Экс-глава Nissan пожаловался на заговор

Экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявил, что официальные японские лица также участвовали в сговоре, приведшем к его аресту в Японии.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Бейруте, передает CNN.
"Члены японского правительства также участвовали в сговоре. Я знаю имена, но не буду их называть. Я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству, поэтому я не буду называть этих имен", – заявил он.
По словам Гона, бывший глава Nissan Хирото Саикава был среди организаторов предполагаемого сговора против него. Он также подчеркнул, что намеревался уйти в отставку с поста руководителя автопроизводителя еще в 2018 году, но альянс попросил его остаться.
"Я был готов уйти еще в июне 2018 года, но меня попросили остаться. И, к сожалению, я согласился это сделать", – сказал Гон.