Ирак: наш ответ будет не менее серьезным, чем у Ирана
Лидер так называемых иракских ополченцев "Асаиба Ахл аль-Хака" Кайс аль-Хазали объявил, что обстрел американских военных баз баллистическими ракетами является только ответом на ликвидацию генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.
По его словам, теперь предстоит отомстить за смерть заместителя главы Народных мобилизационных подразделений Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, передает Reuters.
"Первый иранский ответ на убийство погибшего командира Сулеймани уже состоялся. Теперь настало время для ответа на убийство погибшего командира Мухандиса. И поскольку иракцы храбры и ревностны, их ответ будет не менее серьезным, чем у Ирана", – предупредил он.