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Испанские войска частично выведены из Ирака 08.01 15:24   MIGnews.com

Испанские войска частично выведены из Ирака

Из-за обострения ситуации с безопасностью Испания вывела часть своих войск из Ирака.

Об этом в среду заявила исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Испании Кармен Кальво.

"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт. Теперь в Ираке осталось только сокращенное количество войск", - сказала она, пишет Yenisafak.

Это решение было принято на фоне объявления НАТО о выводе часть своих военнослужащих из Ирака на фоне опасений относительно разжигания регионального конфликта.


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