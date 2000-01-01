08.01 15:24 MIGnews.com
Испанские войска частично выведены из Ирака
Из-за обострения ситуации с безопасностью Испания вывела часть своих войск из Ирака.
Об этом в среду заявила исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Испании Кармен Кальво.
"Те, кто был на более рискованных позициях, отправились в Кувейт. Теперь в Ираке осталось только сокращенное количество войск", - сказала она, пишет Yenisafak
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Это решение было принято на фоне объявления НАТО о выводе часть своих военнослужащих из Ирака на фоне опасений относительно разжигания регионального конфликта.
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