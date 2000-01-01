МВФ закрывает офис в Афинах

Международный валютный фонд вскоре закроет свое местное бюро в Афинах, что является сигналом о готовности Греции оставить позади десятилетия финансового кризиса.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении во вторник после встречи с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире фонда в Вашингтоне. Мицотакис заявил, что страна готова выйти из финансового кризиса.
"Мы с нетерпением ждем новой главы в наших отношениях, отношениях позитивного сотрудничества", - сказал Мицотакис, пишет Reuters.
Заявив, что он приветствует решение МВФ закрыть офис в Афинах в ближайшие месяцы, Мицотакис сказал, что Греция "продолжит сотрудничество, но как страна, которая вышла из этой строгой системы наблюдения МВФ".