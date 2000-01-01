08.01 13:30 MIGnews.com

Украина: все заявления о Боинге не были официальными

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Пресс-служба посольства Украины в Иране изменила на официальном сайте и в Facebook сообщение, в котором назывались предполагаемые причины произошедшего в Иране крушении самолета МАУ Boeing 737-800В изначальной версии заявления указывалось, что крушение произошло по техническим причинам и исключалась версия теракта.В измененной версии сообщения говорится, что все версии произошедшей авиакатастрофы, озвученные другими источниками, являются неофициальными.