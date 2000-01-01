08.01 14:54 MIGnews.com

Найдены черные ящики разбившегося украинского самолета

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Глава управления гражданской авиации Ирана заявил, что на месте произошедшего неподалеку от Тегерана крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 найдены черные ящики.По его словам, собраны данные, необходимые для проведения расследования. Об этом сообщает иранское информационное агентство FARS."Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование", - сказал он.