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Найдены черные ящики разбившегося украинского самолета | Фото:08.01 14:54   MIGnews.com

Найдены черные ящики разбившегося украинского самолета

Глава управления гражданской авиации Ирана заявил, что на месте произошедшего неподалеку от Тегерана крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 найдены черные ящики.

По его словам, собраны данные, необходимые для проведения расследования. Об этом сообщает иранское информационное агентство FARS.

"Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование", - сказал он.


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