08.01 14:54 MIGnews.com
Найдены черные ящики разбившегося украинского самолета
Глава управления гражданской авиации Ирана заявил, что на месте произошедшего неподалеку от Тегерана крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 найдены черные ящики.
По его словам, собраны данные, необходимые для проведения расследования. Об этом сообщает иранское информационное агентство FARS.
"Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование", - сказал он.
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