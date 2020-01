08.01 13:51 MIGnews.com

Еще две компании приостановили полеты над Ираном и Ираком

Авиаперевозчики Lufthansa (Германия) и Air France (Франция) приостановила полеты над территорией Ирана и Ирака с целью безопасности.Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний."В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом", – написали в пресс-службе Lufthansa.Французская компания также присоединилась к отмене перелетов над потенциально опасной территорией."Air Francе приостанавливает полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака", — говорится в сообщении авиакомпании.Что примечательно, на аналогичный шаг пошли тайваньская China Airlines, Singapore Airlines Ltd, австралийская Qantas Airways Ltd и Air Canada. Перевозчик Emirates и авиакомпания Flyduabi, базирующаяся в Дубае, отменили обратный рейс в Багдад после ракетного удара Ирана.А компании Korean Air Lines Co Ltd и Thai Airways и ранее избегали полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Авиакомпания Qatar Airways заявила, что выполняет рейсы в Ирак в обычном режиме. Также запретила отменила МАУ.