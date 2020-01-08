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Видео: электровелосипед врезался в маршрутку на шоссе №4 08.01 11:37   MIGnews.com

Видео: электровелосипед врезался в маршрутку на шоссе №4

12-й канал израильского ТВ опубликовал видео, записанное на перекрестке Холон на шоссе №4.

33-летний мужчина, управлявший электрическим велосипедом, внезапно вылетел через несколько полос справа перед маршрутным такси.

Водитель, не ожидавший появления велосипедиста, начал тормозить, но не успел.

Велосипедист влетел в ветровое стекло машины.

От резкого торможения пассажиры такси покатились на пол.

У ехавшего на велосипеде не было каски - но он чудом отделался легкими ранениями.




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