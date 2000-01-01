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Авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Иран | Фото:08.01 13:09   MIGnews.com

МАУ: самолет был исправен, рейсы в Иран - приостановлены

Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" подтвердила факт произошедшей в Иране авиакатастрофы, в результате которой разбился украинский самолет Boeing 737-800 NG.

Сообщается, что лайнер вылетел из аэропорта Тегерана 06:10 по местному иранскому времени.

"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и сделает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.



Также в МАУ отметили, что разбившийся самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.


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