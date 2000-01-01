08.01 11:44 MIGnews.com

СНБО Украины: в самолете МАУ было 177 человек

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По данным СНБО Украины, в разбившемся в Иране самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", было 168 пассажиров, и 9 членов экипажа. Двое из пассажиров и все члены экипажа являлись украинскими гражданами. Также на борту находились 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, 4 гражданина Германии, 3 гражданина Великобритании, 8 граждан Швеции и 6 граждан Афганистана.Также сообщается, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.В состав штаба, руководство которого осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов, вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов, председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин."Предоставлено поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии и предоставление оперативной информации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.