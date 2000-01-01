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Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад | Фото:08.01 10:41   MIGnews.com

Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад

Авиакомпания Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.

Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.

"Авиакомпания Emirates отменила рейсы 943 EK из Дубая в Багдад и EK 944 из Багдада в Дубай, запланированные на 8 января, по оперативным причинам. Мы внимательно следим за развитием событий и находимся в тесном контакте с государственными органами, и внесем при необходимости дополнительные изменения. Безопасность наших пассажиров, членов экипажа и самолетов – наш приоритет номер один и мы никогда не поставим их под угрозу", - заявил представитель Emirates.

В свою очередь представитель Flydubai также сообщил об отмене рейсов в Багдад.

"Flydubai отменил сегодняшний рейс в Багдад. Мы уже связываемся с его пассажирами напрямую. Наши рейсы в Басру и Наджаф будут выполняться. Мы поддерживаем связь с соответствующими органами власти и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сообщили в авиакомпании.


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