08.01 10:41 MIGnews.com

Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад

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Авиакомпания Emirates и Flydubai отменили рейсы в Багдад после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний."Авиакомпания Emirates отменила рейсы 943 EK из Дубая в Багдад и EK 944 из Багдада в Дубай, запланированные на 8 января, по оперативным причинам. Мы внимательно следим за развитием событий и находимся в тесном контакте с государственными органами, и внесем при необходимости дополнительные изменения. Безопасность наших пассажиров, членов экипажа и самолетов – наш приоритет номер один и мы никогда не поставим их под угрозу", - заявил представитель Emirates.В свою очередь представитель Flydubai также сообщил об отмене рейсов в Багдад."Flydubai отменил сегодняшний рейс в Багдад. Мы уже связываемся с его пассажирами напрямую. Наши рейсы в Басру и Наджаф будут выполняться. Мы поддерживаем связь с соответствующими органами власти и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сообщили в авиакомпании.