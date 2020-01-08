Известны национальности погибших при крушении самолета
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал страны происхождения граждан, погибших на борту самолета МАУ, разбившегося в Иране.
На борту самолета всего было 82 гражданина Ирана, написал Вадим Пристайко в своем Twitter. На втором месте по численности - граждане Канады, 63 человека.
Министр также подтвердил, что в самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа, пишет пресс-служба.
Также в самолете были десять граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал Пристайко.
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752: Іран - 82; Канада - 63; Україна - 2 + 9(екіпаж); Швеція - 10; Афганістан - 4; ФРН - 3; Велика Британія - 3. Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.