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Известны национальности погибших при крушении самолета 08.01 10:31   MIGnews.com

Известны национальности погибших при крушении самолета

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал страны происхождения граждан, погибших на борту самолета МАУ, разбившегося в Иране.

На борту самолета всего было 82 гражданина Ирана, написал Вадим Пристайко в своем Twitter. На втором месте по численности - граждане Канады, 63 человека.

Министр также подтвердил, что в самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа, пишет пресс-служба.

Также в самолете были десять граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал Пристайко.



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