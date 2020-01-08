08.01 10:31 MIGnews.com

Известны национальности погибших при крушении самолета

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал страны происхождения граждан, погибших на борту самолета МАУ, разбившегося в Иране.На борту самолета всего было 82 гражданина Ирана, написал Вадим Пристайко в своем Twitter. На втором месте по численности - граждане Канады, 63 человека.Министр также подтвердил, что в самолете находились 11 граждан Украины: два пассажира и девять членов экипажа, пишет пресс-служба.Также в самолете были десять граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании."Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал Пристайко.