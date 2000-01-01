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Авиакомпании избегают воздушного пространства Ирана | Фото:08.01 10:09   MIGnews.com

Авиакомпании избегают воздушного пространства Ирана

Крупные международные авиалинии стали перенаправлять свои самолеты из воздушного пространства Ирана после атаки двум американских военных баз в Ираке.

Так, "Сингапурские авиалинии" (SINGF) сообщили, что их рейсы в и из Европы перенаправлены из иранского воздушного пространства. Там отметили, что внимательно следят за ситуацией и при необходимости внесут соответствующие коррективы в маршруты.

Авиакомпания EVA Air на Тайване заявила, что европейские рейсы также избегают полетов над Ираном ля обеспечения их безопасности. Авиакомпания Malaysia Airlines заявила в среду, что из-за недавних событий она "избежит конфликта в воздушном пространстве Ирана".

И EVA Air, и Malaysia Airlines добавили, что они и так уже не летают над территорией Ирака.


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