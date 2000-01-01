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Провал BDS. Американские ученые - против бойкота Израилю | Фото: gmoorenator/Flickr08.01 09:20   MIGnews.com

Провал BDS. Американские ученые - против бойкота Израилю

Вчера международная антиизраильская кампания Boycott, Divestment and Sanctions потерпела очередное поражение, когда американская Ассоциация современного языка (MLA) провалила принятие резолюции об академическом бойкоте Еврейского государства.

Как пишет пресса, большинством голосов 113 членов ассоциации проголосовали против документа в то время, как 79 его поддержали. Голосование состоялось на четырехдневном съезде MLA 7 января в Филадельфии.

Резолюция был выставлена на голосование группой "Членов MLA за справедливость в Палестине". Если бы ее приняли, это нанесло бы серьезный удар по израильским преподавателям и студентам, изучающим языкознание, литературу и смежные дисциплины в сотрудничестве с американскими ВУЗами.

Против инициативы пропалестинской группы выступило волонтерское движение "Члены MLA за права ученых", которые на своем сайте собрали порядка 600 подписей бывших и действующих членов языковой ассоциации против резолюции. Они также привели доказательства фактических ошибок BDS и призвали принять резолюцию о непричастности Ассоциация современного языка к какой-либо форме бойкота.
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