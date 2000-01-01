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Транспортный хаос в центре Тель-Авива 08.01 09:11   MIGnews.com

Транспортный хаос в центре Тель-Авива

Начались приготовления к сносу Площади Дизенгоф в центре Тель-Авива.

Работы по сносу продлятся до 20 января. Это существенно осложнит движение транспортных средств в центре Тель-Авива. Улица Дизенгоф будет закрыта для движения транспорта, в том числе и общественного, на отрезке от Фришман до Бар Кохба.

Будет запрещено движение с Кинг Джордж в направлении Черняховски - за исключением въезда на парковку Дизенгоф-Центр. Движение в противоположном направлении будет разрешено.

На пересечении улиц Арлозоров и Дизенгоф движение в южном направлении будет запрещено. Улица Дизенгоф будет заблокирована на отрезке между Ибн Гвироль и Йосеф Элияху.

Перечисленные изменения сохранятся в силе до 20 января.

Одновременно, утром 8 января было перекрыто движение по бульвару Ротшильд из-за угрозы обвала балкона в одном из домов. Это привело к возникновению гигантской пробки в районе улицы Алленби и Йехуда Леви.
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