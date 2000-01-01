08.01 09:11 MIGnews.com

Транспортный хаос в центре Тель-Авива

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Начались приготовления к сносу Площади Дизенгоф в центре Тель-Авива.Работы по сносу продлятся до 20 января. Это существенно осложнит движение транспортных средств в центре Тель-Авива. Улица Дизенгоф будет закрыта для движения транспорта, в том числе и общественного, на отрезке от Фришман до Бар Кохба.Будет запрещено движение с Кинг Джордж в направлении Черняховски - за исключением въезда на парковку Дизенгоф-Центр. Движение в противоположном направлении будет разрешено.На пересечении улиц Арлозоров и Дизенгоф движение в южном направлении будет запрещено. Улица Дизенгоф будет заблокирована на отрезке между Ибн Гвироль и Йосеф Элияху.Перечисленные изменения сохранятся в силе до 20 января.Одновременно, утром 8 января было перекрыто движение по бульвару Ротшильд из-за угрозы обвала балкона в одном из домов. Это привело к возникновению гигантской пробки в районе улицы Алленби и Йехуда Леви.