Установлена личность "новогоднего" террориста в Стамбуле
Правоохранительные органы Турции установили личность человека, подозреваемого в расстреле стамбульского клуба Reina в новогоднюю ночь.
Как пишет издание Daily Sabah, теракт совершил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов. В террористических кругах он еще известен как Абу Мухаммед Хорасан.
Восстановив события новогодней ночи, полиция утверждает, что придя в клуб, Машарипов застрелил полицейского у входа, а после открыл огонь по посетителям. Выпустив порядка 180 пуль, он ушел на кухню, где переоделся и, воспользовавшись паникой, сумел незамеченным покинуть здание. На улице он поймал такси, но, обнаружив, что у него нет денег (500 лир остались в его куртке, которую он забыл впопыхах в клубе), в соседнем районе он вышел из машины и ушел пешком в неизвестном направлении.
Отмечается, что установить его личность помог именно таксист, которого нашли, благодаря камерам внешнего наблюдения.