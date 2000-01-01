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Установлена личность `новогоднего` террориста в Стамбуле 08.01 08:49   MIGnews.com

Установлена личность "новогоднего" террориста в Стамбуле

Правоохранительные органы Турции установили личность человека, подозреваемого в расстреле стамбульского клуба Reina в новогоднюю ночь.

Как пишет издание Daily Sabah, теракт совершил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов. В террористических кругах он еще известен как Абу Мухаммед Хорасан.

Восстановив события новогодней ночи, полиция утверждает, что придя в клуб, Машарипов застрелил полицейского у входа, а после открыл огонь по посетителям. Выпустив порядка 180 пуль, он ушел на кухню, где переоделся и, воспользовавшись паникой, сумел незамеченным покинуть здание. На улице он поймал такси, но, обнаружив, что у него нет денег (500 лир остались в его куртке, которую он забыл впопыхах в клубе), в соседнем районе он вышел из машины и ушел пешком в неизвестном направлении.

Отмечается, что установить его личность помог именно таксист, которого нашли, благодаря камерам внешнего наблюдения.

Напомним, что среди прочих 39 жертв теракта оказалась и 19-летняя израильская арабка Лиан Захар Насер, которая отдыхала в клубе с подругами. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ISIS.

Ранее в совершении теракта подозревали 28-летнего выходца из Киргизии Яхье Машрапова, однако позже оказалось, что он прилетел в Турцию по бизнес-делам уже после атаки, 1 января.
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