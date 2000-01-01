08.01 07:44 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа могут стать неприкосновенными для закона

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Заместитель министра обороны Израиля Эли Бен-Дахан ("Еврейский дом") подготовит законопроект о неприкосновенности израильских военнослужащих, участвующих в боевых действиях или операциях по поддержке безопасности.Если его задумка будет претворена в жизнь, такой документ станет первым в своем роде – он предоставит иммунитет сотрудникам израильских служб безопасности и солдатам до, во время и после военных операций или терактов, "не являющихся частью повседневных действий части, к которой они приписаны, или перманентной задачей офицера безопасности".В данном законопроекте также будут прописаны инструменты для того, чтобы сами военнослужащие не смогли злоупотреблять такими привилегиями, а также механизм лишения солдата неприкосновенности."Новый закон является четким сигналом нашим солдатам, что, когда вы защищаете нас – мы защищаем вас. Это очень сбалансированный закон, который позволит солдатам выполнять их работу и защищать Государство Израиль и его граждан, не опасаясь быть судимыми, с одной стороны, а с другой – позволит правительству лишить солдата иммунитета, если он нарушит правила", - цитирует Бен-Бахана "Аруц Шева".Он напомним, что за последние несколько лет с "непонятными законами" были вынуждены столкнуться множество израильских солдат и их командиров, и поэтому, он, как тот, кто служил в ЦАХАЛе, уверен, что этот закон не допустит, чтобы это продолжалось.Согласно законопроекту замминистра, иммунитет убережет военнослужащих израильской армии от уголовной ответственности, расследований и юридический действий, целью которых они могут стать в результате своих действий. Но данная неприкосновенности может быть снята в случае подозрения, что солдат превысил свои полномочия, его действия не были аргументированы или он умышленно нанес вред здоровью человека или его имуществу."Сотрудники служб безопасности ставят под угрозу собственную жизнь для защиты Государства Израиль и его граждан. На сегодняшний день заместитель министра обороны поддерживает их, разрабатывая закон для защиты этих героев от несправедливых обвинений и преследований", - так прокомментировал идею Бен-Дахана подполковник ЦАХАЛа в резерве Эяль Пальтек.