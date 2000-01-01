Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Ираке за один день произошли 2 теракта: 20 погибших 09.01 04:25   MIGnews.com

В Ираке за один день произошли 2 теракта: 20 погибших

Террорист-смертник взорвал себя на переполненном рынке в восточном Багдаде в воскресенье, 8 января.

В результате теракта погибли, по меньшей мере, 7 человек и получили ранения десятки других пострадавших, как сообщают полицейские и медицинские источники.

Взрыв бомбы в основном шиитском районе Баладият было вторым за день в столице Ирака. Ранее в воскресенье, 8 января, взрыв начиненной взрывчаткой машины унес на другом рынке жизни 13 человек.

Ответственность за оба теракта взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:12
Тереза Мэй готова раскрыть свою стратегию для Великобритании
03:32
Норвегия – первая страна, которая откажется от FM-радио
02:53
Директорам Apple сократили зарплату на пару миллионов
01:22
Бразильская старушка по ошибке молилась эльфу вместо святого
00:19
Скоро от Антарктиды отколется один из крупнейших айсбергов
23:33
Известный фокусник чуть не застрелился, ловя пулю ртом  
22:18
Названы имена солдатов, погибших в теракте в Иерусалиме
21:49
Умер бывший президент Ирана
21:19
Во Франции - еще один кандидат на президентское кресло
20:56
Всех сторонников ISIS привлекут к ответственности
20:43
Контра в Маккаби
19:55
Лидеры Сионистского лагеря. Реакция на теракт в Иерусалиме
19:17
Кабинет безопасности созвал заседание вслед за терактом
19:12
Из-за кибератак Трамп может "принять меры" в отношении РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus