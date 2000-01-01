09.01 04:25 MIGnews.com

В Ираке за один день произошли 2 теракта: 20 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террорист-смертник взорвал себя на переполненном рынке в восточном Багдаде в воскресенье, 8 января.В результате теракта погибли, по меньшей мере, 7 человек и получили ранения десятки других пострадавших, как сообщают полицейские и медицинские источники.Взрыв бомбы в основном шиитском районе Баладият было вторым за день в столице Ирака. Ранее в воскресенье, 8 января, взрыв начиненной взрывчаткой машины унес на другом рынке жизни 13 человек.Ответственность за оба теракта взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.