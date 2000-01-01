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flickr 08.01 21:49   MIGnews.com

Умер бывший президент Ирана

Бывший президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в больнице в Тегеране, где он наблюдался после перенесенного сердечного приступа в воскресенье, 8 января, как сообщают государственные СМИ.

Государственный телеканал Press TV сообщил, что 82-летний Рафсанджани умер от сердечного приступа, несмотря на усилия врачей спасти его.

Рафсанджани был влиятельной фигурой в Иране, и возглавлял Совет Целесообразности, орган, который предназначен для разрешения споров между парламентом и Советом стражей.

Информационное агентство Tasnim также процитировало родственника и помощника скончавшегося президента, Хоссейна Мараши, который сообщил, что он умер в больнице в Тегеране.
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